صور.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة اللوجيستية بالبحيرة.. والتكليف بإنشاء 5 مناطق

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، موقع إنشاء المنطقة اللوجيستية بالبحيرة، التى تنفذها شركة "أو سي إل البحيرة" المطور اللوجستي لشركة كازيون، التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن إنشاء المناطق اللوجيستية يقع ضمن أولويات أجندة عمل الحكومة فى هذه المرحلة، وتم تكليف وزارة التموين بسرعة العمل على تنفيذ 5 مناطق لوجيستية على الأقل، تسهم فى توفير السلع للمواطنين، وبأسعار مناسبة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح واف حول "المنطقة اللوجيستية" والتي يوجد بها مخزن مغطى جاف بمساحة 18 ألف م2، مجهز لتخزين الخضر والفاكهة والمواد الغذائية، ويعد ضمن أكبر الهناجر على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد مسئولو وزارة التموين أن المنطقة اللوجيستية تعدُ الأولى من نوعها بالمحافظة وتستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة، وتقام على مساحة 96 فداناً، باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل كما أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجيستية يصل لحوالى 8 مليارات جنيه.

ومن المخطط أن تضم المنطقة، مراكز للتسوق المغلق والمفتوح، ومنافذ بيع لمنتجات المصانع، وساحات للعرض، وهايبر ماركت، وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، ومخازن للتبريد والتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة لتجارة الجملة ونصف الجملة، والبورصات السلعية.

وأكدوا أنه تم الاتفاق على تشغيل نسبة 70% من العاملين بالمشروع من سكان محافظة البحيرة، ومن المخطط أن تشمل المنطقة اللوجيستية اقامة سوق تجارى وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها ومراكز خدمة بالإضافة إلى إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات، وكل ما يلزم العاملين بالمشروع من وسائل معيشية وترفيهية.



































