صور .. رئيس الوزراء يتفقد المدينة الحرفية بحوش عيسى والمنطقة اللوجستية بدمنهور

كتبت - هند مختار - البحيرة- ناصر جودة

تفقد منذ قليل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المنطقة اللوجيستية علي الطريق الزراعي السريع بمدينة دمنهور، والمقام علي مساحة 96 فدان.

وتضم المنطقة اللوجستية، سوق تجاري- مطاعم- أسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها، مراكز خدمة، بالإضافة إلي إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات، ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين، حيث تم الاتفاق علي تشغيل 70% من العاملين بالمشروع من سكان محافظة البحيرة.

والمنطقة، تعد الأولي من نوعها بالمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين، وهي تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة، والمحافظات المجاورة، باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه، ويوفر 17 ألف فرصة عمل، كما أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية يصل لحوالي 8 مليارات جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء، أعمال إنشاء المدينة الحرفية السكنية، بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى.

ويعتبر المشروع الجديد، تطبيقاً لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية فى توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب، من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم.

والتجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش، مقام على مساحة 13 فدان و 18 قيراط، وتنفذه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، طبقاً للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وخاصة المشروعات الحرفية، وفقا للمعايير المحددة للأنشطة، والتى تتمثل فى ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس، والغزل والنسيج والأنشطة غير الملوثة للبيئة.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع مكون من 240 وحدة سكنية – 28 وحدة إدارية – 209 ورشة، بمساحات تتراوح بين (37- 57م2) – 175 محل تجاري بمساحة (37م2) - مبني إعاشة للعمال الحرفيين يسع 280 فرد – معرض لمنتجات الورش الحرفية – 7 مباني خدمية ( مسجد – محطة خدمة تموين سيارات- مكتب بريد – نقطة شرطة – وحدة حماية مدنية – نقطة طبية – وحدة إسعاف) .

وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع، حوالي 90% حتي الآن، من إجمالي أعمال المرحلة الأولي التي تمثل 60% من كامل المشروع، بخلاف أعمال الترفيق، كما تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والمحارة الداخلية والخارجية، وكذا الانتهاء من تلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات.