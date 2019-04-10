صور.. رئيس الوزراء يتفقد التجمع الحرفى السكنى التعاونى بمنطقة فرهاش بالبحيرة

وأشار الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الجهة المنفذة للمشروع، إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى، بنسبة تنفيذ 90%، والتي تضم 7 عمارات بواقع 140 وحدة سكنية، و168 محلاً تجارياً، و68 ورشة، و14 مبنى إدارياً، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والمحارة الداخلية والخارجية، والانتهاء من تلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات، والورش، والمباني، وتم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي الداخلية، كما يجرى العمل في تمهيد الطرق الداخلية والشوارع والأرصفة.

وأوضح رزق أنه من المقرر تنفيذ مرحلة ثانية للمشروع، بحيث يضم لدى انتهائه بالكامل، 240 وحدة سكنية، و28 وحدة ادارية، و209 ورش بمساحات تتراوح بين (37- 57م2)، و175 محلاً تجارياً بمساحة (37م2)، ومبني إعاشة للعمال الحرفيين يسع 280 فرداً، ومعرضاً لمنتجات الورش الحرفية، و7 مباني خدمية، فضلاً عن ملعب، ونقطة شرطة، وحضانة، ومجمع خدمات، وإسعاف، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.