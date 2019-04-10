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صور.. رئيس الوزراء لطالبات ثانوى البحيرة: نجهزكم لتكونوا مواكبين لما يحدث عالميا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:54 م
صور.. رئيس الوزراء لطالبات ثانوى البحيرة: نجهزكم لتكونوا مواكبين لما يحدث عالميا جولة رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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مصطفى مدبولى: مصر كانت تحتل مراتب متأخرة فى التعليم والجميع طالب بالتطوير واليوم بدأنا التطوير
 

غيّر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسار زيارته بمدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، حيث زار مدرسة رشيد الثانوية بنات، وذلك لمتابعة تطبيق تجربة التابلت فى الصف الأول الثانوي.

 

وأجرى مدبولى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوى بالمدرسة حيث سألهن فيه عن الامتحان الإلكترونى، فأكدن أن السيستم كان به عطل باليوم الأول وتم إصلاحه وقٌمن بالامتحان باقى الأيام، لكنهن اشتكين من صعوبة الأسئلة.

 

وعقّب رئيس الوزراء قائلًا: "لقد تعودنا جميعًا على نظام غير صحيح من أولى ابتدائى، نحفظ من أجل الامتحان فقط، وبعد الامتحان لو سألت أى طالبة سؤالًا فى الإجازة لن تٌجيب، وستقول نسيت.. تعودنا على نظام الحفظ والتلقين الذى كان بالمناسبة مثار انتقاد من الجميع، خاصة أولياء الأمور، ولكن النظام الجديد يعتمد على التفكير والتحليل والإبداع".

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا النظام سيؤهلكم لنظام التعليم بالجامعة، خاصة بالكليات التطبيقية، ونحن نجهزكم لتكونوا مواكبين لما يحدث فى الخارج بنظم التعليم.

 

وأضاف: "بعضكم يقول حاليا هذا نظام تعجيزى، ولكن فى العام المقبل الوضع سيختلف، وأى نظام جديد سيأخذ وقتا حتى يتم تجويده، سواء للوزارة أو المدرسين أو الطلاب. ولكن كان لازم نطور نظام التعليم فى مصر. فمصر كانت تحتل مراتب متأخرة فى التعليم، والجميع طالب بالتطوير واليوم بدأنا التطوير".

 

واستطرد مدبولى قائلا: "فى الثانوية العامة كنت فى مدرسة حكومية وحصلت على مجموع 93,7%‎ وكنت السابع على محافظة الجيزة، وهذه هى المجاميع العادية، أما أن يحصل أحد على 104%‎ فهذا لم نراه فى بلاد أخرى".

 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المدرسة، وتمت الإشارة إلى أن المدرسة تم بها تطبيق منظومة التابلت، حيث استلم كافة طلاب الصف الأول الثانوى، وعددهم 262 طالبة، كما استلم معلمو هذه المرحلة أيضًا أجهزة، بواقع 33 معلمًا، كما تتوافر بها كافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ التجربة الواعدة.

 

كما تمت الإشارة إلى أن المدرسة تضم 20 فصلًا للمراحل الثلاث للثانوية، وبها 930 طالبة.

 

 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (1)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (2)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (3)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (4)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (5)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (6)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (7)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (8)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (9)
 

 

رئيس الوزراء فى مدرسة رشيد الثانوية بنات (10)
 

 


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