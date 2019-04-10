صور.. "اليوم السابع" يرصد استعدادات استقبال صندوق النقد لقيادات الاقتصاد العالمى

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

يرصد "اليوم السابع" بالصور الاستعدادات النهائية لاستقبال صندوق النقد الدولى، قيادات الاقتصاد العالمى من محافظى البنوك المركزية ووزراء مالية مختلف دول العالم للتباحث حول تطورات الاقتصاد العالمى والتحديات الدولية وحلولها، والتى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتجمع اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وتعقد فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام فى واشنطن.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.