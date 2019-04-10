صور.. المغرب تعرض "ملامح تراثية" بواشنطن استعدادا لاستضافة اجتماعات صندوق النقد

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

عرضت مملكة المغرب، عبر جناح مخصص لها بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ملامح من التراث المغربى، والأعمال الفنية والخط العربى، وذلك فى إطار الترويج والاستعداد لاستضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى والتى من المقرر عقدها فى أكتوبر 2021.