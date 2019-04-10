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الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:20 م
خالد صلاح
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صور.. المغرب تعرض "ملامح تراثية" بواشنطن استعدادا لاستضافة اجتماعات صندوق النقد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:50 م
صور.. المغرب تعرض "ملامح تراثية" بواشنطن استعدادا لاستضافة اجتماعات صندوق النقد أحمد يعقوب محرر اليوم السابع فى جناح المغرب فى صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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عرضت مملكة المغرب، عبر جناح مخصص لها بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ملامح من التراث المغربى، والأعمال الفنية والخط العربى، وذلك فى إطار الترويج والاستعداد لاستضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى والتى من المقرر عقدها فى أكتوبر 2021.
 
ويرصد "اليوم السابع " بالصور جوانب من الأعمال الفنية وكتابة أسماء ضيوف صندوق النقد الدولى بالخط العربى، إلى جانب أعمال "الأرابيسك".
 
وقام فريق رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى مؤخرا، بزيارة مراكش والرباط لإجراء مناقشات مع الحكومة المغربية حول الاستعدادات اللازمة لعقد اجتماعات الصندوق والبنك السنوية القادمة التى يستضيفها المغرب فى أكتوبر 2021.
 
وزار فريق الصندوق والبنك الدولى المواقع المحتمل إقامة الاجتماعات السنوية فيها وعقدوا مناقشات مثمرة حول القضايا المتعلقة بالتخطيط لهذا الحدث العالمى البارز. 
 
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محرر اليوم السابع فى الجناح
 
 
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معرض المغرب 
 
 
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المعرض مقام على هامش اجتماعات صندوق النقد
 
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