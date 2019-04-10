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صور.. الفريق يونس المصرى يلتقى وزير البترول لتطوير مجالات التعاون بين الوزارتين

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:48 م
صور.. الفريق يونس المصرى يلتقى وزير البترول لتطوير مجالات التعاون بين الوزارتين جانب من اللقاء
كتبت رحاب نبيل
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عقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور لفيف من قيادات الوزارتين والهيئات والشركات التابعة لهما وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين.
 
 
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المشتركة ومن بينها آلية سداد المستحقات المتأخرة على وزارة الطيران لوزارة البترول بشكل منتظم ووضع آلية محددة لجدولة تلك المستحقات وفقاً للمعادلة الموضوعة من الطرفين على أن يتم مراجعة المستجدات كل ستة أشهر وفقاً للتغيرات فى أسعار الوقود العالمية، وتم الاتفاق على تحديد الإطار العام لوضع مذكرة تفاهم جديدة بين الوزارتين وكذا العمل على ترسيخ مبادئ العمل المشترك فى المستقبل.
 
 
ومن جانبه، توجه وزير الطيران بالشكر لوزير البترول لدعم الوزارة الدائم لكافة قطاعات الدولة بصفة عامة ولقطاع الطيران المدنى بشكل خاص وبخاصة الخدمات والتسهيلات التى توفرها لمصرللطيران ومساندة الشركة الوطنية، مشيراً إلى أهمية فتح أفق جديدة من التعاون بين الوزارتين بالمجالات ذات الصلة فى المرحلة المقبلة كما أشاد سيادته بالتنسيق الفعال بين الجهات التابعة للوزارتين خلال الفترة الماضية .
 
 
وفى نفس السياق، أشاد وزير البترول بالجهد المشترك بين الوزارتين فى ظل التحديات التى شهدها القطاعين خلال السنوات الماضية مؤكداً على أهمية وضع أطر جديدة لإستكمال العمل والتنسيق بين الوزارتين وبذل المزيد من الجهد لضمان توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
 
 
 
 
 

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