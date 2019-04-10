صور.. الإهمال يضرب كورنيش دشنا بقنا.. والمحافظ: وضعنا خطة لتطويره

قنا - وائل محمد

يعتبر كورنيش مركز دشنا هو المتنفس الثانى لأبناء محافظة قنا، نظراً لأنه يتميز بمنظر خلاب ومساحة كبيرة على نهر النيل على غرار الكورنيش الرئيسى الموجود فى وسط مدينة قنا، لكن كورنيش مركز دشنا غاب عنه التطوير حتى أصبح مهجوراً، وأصبح " خرابة" رغم أنه كان مصدر دخل للمحافظة فى السابق لكن مجلس المدينة تقاعس عن تنفيذ دوره باتجاه متنفس الغلابة.



كورنيش مركز دشنا هو المتنفس الوحيد الذى يلجأ إليه أهل الصعيد فى فصل الصيف، خاصة أن العائلات تلجأ إليه بعد انكسار حرارة الجو فى فصل الصيف منذ الخامسة مساءً ويظلون يستمتعون بالجو حتى ساعات الصبح لكن تركه بتلك الصورة من الإهمال جعل الكورنيش مكان مهجور يحل به الظلام بكل أرجاءه نتيجة تركه بتلك الصورة ، وإجراء أعمال تطوير وصيانة لأعمدة الإنارة والمقاعد والسلالم.



اليوم السابع قامت بجولة داخل كورنيش مركز دشنا لرصد حالة الإهمال التى وصل إليها من انعدام التطوير والخدمات وتركه بهذه الصورة التى توضح حجم تقاعس مجلس المدينة فى القيام بمهام ودوره المنوط به تجاه المنشآت والحدائق ، وكانت البداية بتعرض كافة التندات للتهالك والتحطيم فضلاً عن انتشار القمامة.



انتشار القمامة لم يكن هو المشهد الوحيد فى حجم الاهمال فى مقاعد الكورنيش التى تم بناءها من الرخام تعرض أغلبها للسرقة وأعمال النهب نتيجة غياب الأمن بمنطقة الكورنيش ، كما أن الكورنيش يتعرض للظلام الدامس منذ دخول الليل باستثناء عمود أو أثنين لازالت الاضاءة تعمل بهم، الأمر الذى جعل من كورنيش دشنا ملجأ للمخالفات والأعمال التى يجرمها القانون مثل تعاطى بعض الشباب المواد المخدرة.



ترك الكورنيش بتلك الصورة جعله موقع سهل للمقاهى التى تستخدم المنطقة العلوية سور مقهى لوضع المقاعد عليه ونصب مكان للشيشة وإشعال الفحم دون وجود رقابة أو محاسبة ، كما أن بعض المواطنين يلقون القمامة فيه، ويقوم آخرين بجلب الأبقار والخيول للسباحة بنهر النيل فى فصل الصيف ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.



عبد اللطيف محمد الدشناوى، أحد أبناء المركز ، أكد أن الكورنيش يوجد به قمامة منتشرة بطول المكان، فضلاً عدم وجود اضاءة ، وأعمدة الإنارة ، والكورنيش هو المتنفس الوحيد للمركز وهو ثانى أكبر كورنيش فى المحافظة بعد الرئيسى لكنه أفتقد لكافة عوامل الأمان نتيجة الاهمال وعدم تطويره فى السلالم غير آمنة ، بسبب تكسير أجزاء من الرخام مع وجود تلفيات وتكسير لأجزاء كبيرة للأعمدة والسلالم والسور.



وقال محى كمال من منطقة الصعايدة بدشنا ، أن الكورنيش أصبح خرابة نتيجة الإهمال وعدم التطوير ويؤكد عدم الاهتمام بالمراكز ، خاصة أننا مقبلين على فترة الصيف وترك بهذه الصورة ويجب استغلاله كمتنزه ومتنفس للأهالى فى الأعياد والمناسبات ، وفى فصل الصيف ويتم أنشاء خدمات لبيع المنتجات الباردة والساخنة يدير دخل لصندوق المحافظة خاصة أن مساحته تبلغ 1500متر.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، أن كورنيش النيل بمدينة دشنا والذى يبلغ طوله 1500 متر تم وضع خطة لتطويره خلال الفترة القادمة، وأن الوحدة المحلية لديها تكليفات بسرعة تطوير الكورنيش وتشجيره وزرع أعمدة الإنارة به وعمل مظلات للمواطنين قبل دخول فصل الصيف.

وأضاف الهجان ،أن المحافظة تعمل على دراسة لتوسيع الكورنيش لاستغلاله كمتنزه للأهالى فى الأعياد والمناسبات المختلفة ، مع عمل حديقة مجاورة وإزالة كافة الإشغالات والمقاهى الموجودة ، ومنع السباحة فى تلك المنطقة خاصة مع دخول الصيف.



كورنيش دشنا بقنا (1)



كورنيش دشنا بقنا (2)



كورنيش دشنا بقنا (3)



كورنيش دشنا بقنا (4)



كورنيش دشنا بقنا (5)



كورنيش دشنا بقنا (6)



كورنيش دشنا بقنا (7)



كورنيش دشنا بقنا (8)



كورنيش دشنا بقنا (9)



كورنيش دشنا بقنا (10)



كورنيش دشنا بقنا (11)



كورنيش دشنا بقنا (12)



