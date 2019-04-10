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صور.. إنقلاب سيارة محملة بالبنجر على الطريق الإقليمى فى المنوفية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:01 م
صور.. إنقلاب سيارة محملة بالبنجر على الطريق الإقليمى فى المنوفية إنقلاب سيارة محملة بالبنجر
المنوفية ـ محمد فتحى
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توفقت من قليل حركة السير على الطريق لمدة تراوحت النصف ساعة، وذلك عقب انقلاب سيارة محملة بالبنجر بالقرب من من مركز الباجور ، وعلى الفور إنتقلت محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور ونائبة صفوت معوض لشئون القرى وتم إعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى عقب رفع السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد انقلاب سيارة محملة بالبنجر بالقرب من من مركز الباجور ،وعلى الفور إنتقلت محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور ونائبة صفوت معوض لشئون القرى وتم إعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى عقب رفع السيارة وتم تحرير  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

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