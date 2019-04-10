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صحيفة إيرانية تستفز ترامب بصورة وعنوان "سنحول الخليج لمقبرة لجنودك"

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:21 م
صحيفة إيرانية تستفز ترامب بصورة وعنوان "سنحول الخليج لمقبرة لجنودك" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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صعدت إيران من التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب القرار الأمريكى بتصنيف الحرس الثورى إرهابيا، ولليوم الثانى على التوالى مازال إعلام طهران يعيش صدمة هذا القرار، وهددت صحيفة "كيهان" المتشددة والمقربة من المرشد الأعلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقتل جنوده قائلة إن الحرس الثورى سيحول الخليج لمقبرة للجنود الأمريكيين.

 

وكتبت الصحيفة مانشيت عددها الصادر اليوم الأربعاء، مخاطبة الرئيس دونالد ترامب "الحرس الثورى سيجعل الخليج مقبرة لجنودك".

 

واعتبرت الصحيفة الناطقة باسم المرشد الإيرانى والتى يديرها المتشدد حسين شريعتمداري، أن القرار ينم عن يأس الولايات المتحدة التى لا تدرك مكافحة طهران للإرهابيين المدعومين من واشنطن على حد تعبيرها.

 

وأعادت الصحيفة الإيرانية نشر صورة التقطت لبحارة أمريكيين احتجزتهم طهران فى 13يناير 2016، ضلوا الطريق فى مياه إيران الإقليمية، لاستفزاز الرئيس الأمريكى بالصورة التى بدى فيها جنوده راكعين وأيديهم فوق رؤوسهم، وكتبت عليها "سيد ترامب أنظر إلى هذه الصورة مجددا".

 

 

KayhanNews
 

 

وكان البحارة على متن زورقان ضلا طريقهما لمسافة كيلومترين فى المياه الإقليمية الإيرانية بإيران، وتم الإفراج عنهم وقتها، ودائما ما تروج طهران لنفوذها فى الخليج بهذه الصورة لاستفزاز الولايات المتحدة، وفى سبتمبر 2016 علق ترامب على الصورة وهدد إيران بأن البحرية الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تكرار حوادث اقتراب سفن إيرانية من المدمرات الأمريكية، وقال:"سيتم إطلاق النار عليها فى عرض البحر، وأضاف "إيران أذلت الولايات المتحدة باحتجاز البحارة الأمريكيين العشرة"، وأضاف أن الصور البشعة.

 

وكرر الحرس الثورى استفزازه لواشنطن ففى أكتوبر 2018 أعاد نشر صور وفيديو احتجاز البحارة عندما فرض الولايات المتحدة حزمتين من العقوبات على طهران مستدفة قطاعى النفط والمصرفى، واليوم بعد قرار التصنيف أعادت الصحيفة نشر الصورة، إلى جانب تعليق المرشد الأعلى آية الله على خامنئى.


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