video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الأقصر": توفير جهاز القسطرة المركزية لمرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:12 ص
"صحة الأقصر": توفير جهاز القسطرة المركزية لمرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى العام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم توفير خدمة تركيب جهاز الماروكة لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام، بعد أن كانت قاصرة على مستشفى الأقصر الدولى، وذلك بعد قيام مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بشراء جهاز أشعه تليفزيونية خاص بقسم الكلى بالمستشفى العام لتسهيل تركيب الماروكا (القسطرة المركزيه المؤقته).

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان صحفى له، أن المديرية قامت بتوفير الإرتباط المالى لشراء ماكينة تبكيت لالات الجراحة بالمستشفى مما يسهم فى سهولة الإجراءات الخاصة بالانتهاء من قائمة العمليات الجراحية، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والسكان بتوفير الرعاية القصوى لمرضى الغسيل الكلوى والعمليات الجراحية لتخفيف العبء عن المرضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الأقصر" تعلن حل أزمة تعطل وحدة ضخ الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

اخبار مصر

مستشفى الاقصر الدولي

اخبار المحافظات

مستشفى الاقصر العام




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة