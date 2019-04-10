"صحة الأقصر": توفير جهاز القسطرة المركزية لمرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم توفير خدمة تركيب جهاز الماروكة لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام، بعد أن كانت قاصرة على مستشفى الأقصر الدولى، وذلك بعد قيام مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بشراء جهاز أشعه تليفزيونية خاص بقسم الكلى بالمستشفى العام لتسهيل تركيب الماروكا (القسطرة المركزيه المؤقته).

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان صحفى له، أن المديرية قامت بتوفير الإرتباط المالى لشراء ماكينة تبكيت لالات الجراحة بالمستشفى مما يسهم فى سهولة الإجراءات الخاصة بالانتهاء من قائمة العمليات الجراحية، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والسكان بتوفير الرعاية القصوى لمرضى الغسيل الكلوى والعمليات الجراحية لتخفيف العبء عن المرضى.