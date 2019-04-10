صاحب مصنع يستقبل شهر رمضان بـ 21 طن تمور وعجوة فاسدة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج التمور بالبدرشين، لاتهامه بحيازة 21 طن و830 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين مستغلا اقتراب حلول شهر رمضان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط " عبد الله. ف " صاحب مصنع لإنتاج التمور بالبدرشين، في حيازة كميات كبيرة من التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين مستغلا اقتراب شهر رمضان والإقبال على شراءها.

وتوصلت التحريات أن المتهم يستغل علامات تجارية لشركات شهيرة ، وعناوين وهمية للتهرب من الجهات الرقابية خشية ضبطه.

وبشن حملة أمنية أستهدفت المصنع تم القبض على المدير المسئول، " رضا. ف " وبحوزته 21 طن و830 كيلو من التمور والعجوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.