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شعبة الجلود: انتقال 30 % من مدابغ مجرى العيون للروبيكى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:00 ص
شعبة الجلود: انتقال 30 % من مدابغ مجرى العيون للروبيكى محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية فى القاهرة
كتب إسلام سعيد
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قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أكثر من 30 % من مدابغ مجرى العيون انتقلت فعليا إلى مدينة الروبيكى للجلود، مشيرا إلى أن أغلب المنتقلين من كبار المنتجين وكذلك شركات متوسطة وأخرى صغيرة.

وأضاف مهران لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء ووزير الصناعة أكدا على تقديم التسهيلات الكاملة لتسريع انتقال المدابغ من مجرى العيون، لكن رئيس حى مصر القديمة يطالب أصحاب المدابغ بأوراق من التأمينات والضرائب وشركات المياه والصرف والكهرباء وهو ما يؤخر انتقال عدد غير قليل من المدابغ.

وأشار إلى أن مدابغ تتراوح مساحتها ما بين 660 متر إلى 6 آلاف متر انتقلت للروبيكى، لكن عدم الانتهاء من قواعد بعض الوحدات فى المدينة الجديدة يؤخر عملية الانتقال لباقى الوحدات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس عددٍ من المواقع المختلفة، بمدينة الجلود بالروبيكي؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمراحل المختلفة، وكذا الوقوف على موقف المصانع والورش والمدابغ التى تم تشغيلها، وبرفقته المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجولة التفقدية، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُقررة للمراحل المتبقية من المشروع؛ كى يتسنى الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لنقل جميع المدابغ من مقرها وتسكين العاملين بها والمستفيدين من العمارات السكنية المُقرّرة لهم، والانطلاق بهذا المشروع، الذى يمثل قيمة مُضافة لهذه الصناعة.


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مدابغ مجرى العيون

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