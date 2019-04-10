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شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة قابضة مصرية لتوفير فرص عمل للنساء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:41 م
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة قابضة مصرية لتوفير فرص عمل للنساء مؤسسة التمويل الدولية
واشنطن - عبد الحليم سالم
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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولى، عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة قابضة متخصصة فى السلاسل التجارية، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء.

 

وبموجب هذه الشراكة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على زيادة فرص العمل المتاحة للموظفات فى سلسلة المجموعة التجارية، وستساعد مؤسسة التمويل الدولية كل من السلسلتين على إيجاد مسارات مهنية طويلة الأمد للنساء، من خلال اعتماد الممارسات المتبعة فى أماكن العمل التى تدعم أهالى العاملين وترسيخ ثقافة تمكّين السيدات، وزيادة فرصهم فى كافة المواقع الوظيفية بالشركة.

 

من جانبه، قال مدير استثمارات التصنيع والأعمال التجارية والزراعية والخدمات لدى مؤسسة التمويل الدولية توماش تيلما فى بيان اليوم، إن توفير فرص اقتصادية للنساء فى القطاعات الرئيسية كالبيع بالتجزئة يعد جزءًا هامًا من استراتيجية المؤسسة، حيث يُعد الاستثمار فى النساء أمرًا أساسيًا للأعمال والاقتصاد، كما أن الشركات التى تستقطب الموظفات وتحافظ عليهن تتمتع بمخزون أكبر وأفضل من المواهب، وتحسّن من توافق أعمالها مع متطلبات السوق، الأمر الذى ينطبق بالطبع على كل من الرجال والسيدات.


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سلاسل تجارية

واشنطن




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