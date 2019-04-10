video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يحاول إنقاذ طالب من الغرق فيفارقان الحياة فى الحوامدية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:10 ص
شاب يحاول إنقاذ طالب من الغرق فيفارقان الحياة فى الحوامدية إنقاذ شاب- صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

لقيا شاب وطالب مصرعهما غرقا بنهر النيل بالحوامدية، وذكر شهود عيان أن الطالب اختل توازنه وسقط بالمياه، وعندما حاول الشاب إنقاذه تعرض للغرق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أن طالب بالمرحلة الإعدادية سقط بالمياه بعدما اختل توازنه، فحاول شاب إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة أيضا. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معاينة الأدلة الجنائية تكشف كيفية سرقة شركة بالجيزة

غرق طالب

غرق شاب

نهر النيل

الحوامدية

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة