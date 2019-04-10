شاب يحاول إنقاذ طالب من الغرق فيفارقان الحياة فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقيا شاب وطالب مصرعهما غرقا بنهر النيل بالحوامدية، وذكر شهود عيان أن الطالب اختل توازنه وسقط بالمياه، وعندما حاول الشاب إنقاذه تعرض للغرق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أن طالب بالمرحلة الإعدادية سقط بالمياه بعدما اختل توازنه، فحاول شاب إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة أيضا. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.