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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-4-2019 والعملة تستقر عند 4.62 جنيه للبيع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:15 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-4-2019 والعملة تستقر عند 4.62 جنيه للبيع الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 10-4-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات أمس الثلاثاء، والتى بلغ خلالها 4.60 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

وبأقل قرشا واحدا فى سعر الشراء عن البنك الأهلى المصرى، جاء سعر الريال السعودى فى تعاملات بنك مصر الآن، ليسجل 4.59 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كالتالى:

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.60جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.60جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.59جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.53جنيه للشراء

4.67جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.57جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.58جنيه للشراء

4.62جنيه للبيع

 

 

 


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