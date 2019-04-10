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زيمبابوى تطالب بـ613 مليون دولار من المانحين لمواجهة أثار إعصار إيداى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:16 ص
زيمبابوى تطالب بـ613 مليون دولار من المانحين لمواجهة أثار إعصار إيداى زيمبابوى
رويترز
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ناشدت زيمبابوى أمس الثلاثاء المانحين المحليين والأجانب تقديم مساعدات قيمتها 613 مليون دولار لتغطية الواردات الغذائية والمساعدة في مواجهة أزمة إنسانية بعد تعرض البلاد لجفاف شديد واجتياح إعصار لشرق البلاد.

وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن جفافا نتج عن ظاهرة النينيو أدى إلى القضاء على المحاصيل الزراعية عبر زيمبابوى وجعل نحو ثلث سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية.

وتفاقم الوضع عندما اجتاح الإعصار ايداي زيمبابوى وموزامبيق ومالاوى الشهر الماضي مما جعل مئات الآلاف في حاجة إلى الغذاء والماء والمأوى.

وأظهرت وثيقة وزعتها وزارة الإعلام على الصحفيين أن الحكومة تسعى للحصول على مساعدات يبلغ حجمها نحو 300 مليون دولار لشراء مواد غذائية في حين سيخصص الباقي لتمويل إقامة ملاجئ طارئة واحتياجات لوجستية من بين أمور أخرى.

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في موزامبيق ومالاوي ووصل الآن عدد القتلى في زيمبابوي إلى 344 شخصا.


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