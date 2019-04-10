زوجة تطالب بحقها فى أجر خادمة من زوجها العاطل.. وتؤكد: ورث بعد وفاة أمه

كتبت أسماء شلبى

أقامت "حنان.ر" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 9 سنوات من زواجها، طالبت فيها بأجر خادمة ومصروفات مدرسية، لتؤكد: "تزوجته كونه ميسور الحال ويمتلك الكثير من الأملاك حتى أهرب من الفقر وظروف أهلى الصعبة لأعانى من رفضه للعمل واعتماده على الإنفاق من بيع أملاكه ورفضه تحمل مسئولية أسرته ومحاولة إجبارى على الخروج للعمل وترك طفلى بالشارع".

وأضافت حنان فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تحملت طوال سنوات العمل كخادمة لوالدة زوجى وبعد وفاتها ورث زوجى أموالها كونه نجلها الوحيد، ومن وقتها وتغيرت طريقة معاملته لى وأصبح يعنفنى ورفض الخروج للعمل وأصبح يبدد أمواله وممتلكاته ويحرم أطفاله".

وتكمل: "أمتنع عن منحى حقوقى الشرعية ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق طفليه عقابا لى على طلب الانفصال بعد أن طردنى للشارع".

وتكمل: "مصروفات بدل فرش وغطاء التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع مليم واحد لى".

وتابعت: نظرًا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات الطفلين بالعمل فى أكثر من وظيفة مما دفعه لمحاولة ضم حضانة الطفلين بعد اتهامى بالإهمال والتقصير فى رعايتهم.

وأشارت: أطالب بـ1200 أجر خادمة لتساعدنى على رعاية الطفلتين أثناء غيابى عن المنزل ومصروفات دراسية لأبنائى عن 3 سنوات بـ12 ألف جنيه.