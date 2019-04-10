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"زراعة الوادى الجديد": تجهيز 7 شون واستعداد 44 جمعية زراعية لاستلام القمح

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:30 م
"زراعة الوادى الجديد": تجهيز 7 شون واستعداد 44 جمعية زراعية لاستلام القمح محصول القمح - أرشيفية
الوادى الجديد-فريق المحافظات
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أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تجهيز 7 شون واستعداد 44 جمعية زراعية لاستلام محصول القمح في المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة. 

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، أنه سيتم استلام محصول القمح من المزارعين بشون وهناجر البنك الزراعي، المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، بدءا من 15 أبريل الجارى وهو الموعد المحدد من جانب وزارة التموين. 
 
وأضاف المرسي، أن استلام القمح في 7 شون معتمدة من وزارة التموين على مستوى المراكز الإدارية بواقع 2 شونة بالخارجة، و3 شون بالداخلة و2 شونة بمركز الفرافرة، وجري توفير آلاف الأجولة الفارغة التي تم تبخيرها لضمان عدم ظهور حشرات أو إصابات في القمح، بجانب صيانة وتجهيز الموازين لبدء العمل دون توقف وكذلك العمل أثناء فترات العطلات الرسمية لضمان سهولة وتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين، كما أن البنك الزراعى يتولى عملية استلام محصول القمح لخدمة المزارعين ويتم تسليم الكميات إلى صوامع مدينة الخارجة التي تستوعب نحو 45 ألف طن قمح وتم افتتاحها مؤخرًا وتعمل لأول مرة هذا العام.
 
وأكد المرسي ، أن هذا الموسم تم التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للصوامع لضمان توريد كميات القمح إلى صومعة مدينة الخارجة التي سيتم تخزين كميات الأقماح بها هذا الموسم وتستوعب نحو 45 ألف طن قمح الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في سهولة استلام كميات القمح من المزارعين بالقرى من خلال الجمعيات الزراعية التي تساهم دوما في خدمة المزارعين. 
 
وأشار مدير الزراعة الي، عقد لقاءات بين إدارة التعاون الزراعي بقيادة المهندس عماد بحر، مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية التعاونية على مستوى القرى المختلفة بحضور مديرى الجمعيات، لوضع القواعد الخاصة باستلام محصول القمح هذا الموسم بمقار الجمعيات وتعزيز دور الجمعيات مرة أخرى لخدمة المزارعين بجانب أعمال توفير الأسمدة والتقاوى وغيرها من الخدمات الزراعية، بجانب تحقيق أرباح مادية تعود بالنفع على المزارعين أعضاء الجمعيات الزراعية، حيث تضم المحافظة نحو 44 جمعية زراعية، مشيرا إلى أن المحافظة تضم مساحة 206 ألف و510 فدان قمح هذا الموسم.
 
 

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