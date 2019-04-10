زراعة القليوبية تستقبل وفد من منظمة الأغذية العالمية

استقبل المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " FAO"، لزيارة مزارع القمح للتعرف على الأساليب المتبعة للمزارعين بالحقول الإرشادية للقمح، ومدي اتباع التوصيات الفنية للمحصول، والتعرف على الجهد الإرشادي المبذول مع المزارع لرفع انتاجية الفدان بداية من إعداد الأرض للزراعة حتى الحصاد.
وأكد "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم زيارة حقل إرشادي للحملة القومية للقمح بقرية رمادة في قليوب، وإحدى قرى قها وطوخ، بحضور الدكتور محمد الجمل، والدكتور خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عفيفي مدير عام الإدارة الزراعية بقليوب، والمهندس محمد رجب مدير عام الإرشاد بالقليوبية، والمهندس فتحي كمال فتحي كمال مدير المكتب الفني بإدارة قليوب، والمهندس فتحى شلبي مدير إرشاد قليوب.
وتابع "زايد"، أن المحافظة بدأت بشائر حصاد القمح اليوم بسعة حوالي 50 فدان، مشيرا إلى أن الحصاد الفعلي للقمح بكامل المساحة سيبدأ في 15 أبريل الجاري.
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