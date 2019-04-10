رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحى 2019 أول مايو

كتبت آمال رسلان

يتسلم المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ فى قرعة الحج السياحى للعام الحالى 2019، مقدمات جدية الحجز التى دفعوها فى مراحل التقديم الأولى مع بداية مايو المقبل، من جميع فروع بنك مصر بالمحافظات، حيث دعت غرفة شركات السياحة غير الفائزين بتحصيل المبالغ بصفته الشخصية وعبر إيصالات الدفع، ولن يسمح بتدخل الوسطاء.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى القرعة هذا العام 112 ألف مواطن، وتبلغ قيمة جدية الحجز للمستوى السياحى خمس نجوم 20 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للمستوى السياحى أربع نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادى والبرى.

فى حين تعمل حاليا شركات السياحة بالتعاون مع الغرفة الوزارة على إتمام الإجراءات الخاصة بالمواطنين الفائزين فى قرعة الحج السياحى وعددهم 36 ألف مواطن، حيث جارى استكمال الأوراق المطلوبة من الحجاج وأيضا بقية المبالغ المستحقة لكل مستوى.

وتبلغ قيمة البرامج هذا العام بدون تذاكر الطيران من 125 إلى 110 ألف جنيه للحج خمس نجوم، ومن 94 إلى 90 ألف جنيه حج سياحى أربعة نجوم، والمستوى الاقتصادى من 62 إلى 53 ألف جنيه، والحج البرى من 63 إلى 55 ألف جنيه.