video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحى 2019 أول مايو

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:00 ص
رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحى 2019 أول مايو موسم حج 2019
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يتسلم المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ فى قرعة الحج السياحى للعام الحالى 2019، مقدمات جدية الحجز التى دفعوها فى مراحل التقديم الأولى مع بداية مايو المقبل، من جميع فروع بنك مصر بالمحافظات، حيث دعت غرفة شركات السياحة غير الفائزين بتحصيل المبالغ بصفته الشخصية وعبر إيصالات الدفع، ولن يسمح بتدخل الوسطاء.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى القرعة هذا العام 112 ألف مواطن، وتبلغ قيمة جدية الحجز للمستوى السياحى خمس نجوم 20 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للمستوى السياحى أربع نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادى والبرى.

فى حين تعمل حاليا شركات السياحة بالتعاون مع الغرفة الوزارة على إتمام الإجراءات الخاصة بالمواطنين الفائزين فى قرعة الحج السياحى وعددهم 36 ألف مواطن، حيث جارى استكمال الأوراق المطلوبة من الحجاج وأيضا بقية المبالغ المستحقة لكل مستوى.

وتبلغ قيمة البرامج هذا العام بدون تذاكر الطيران من 125 إلى 110 ألف جنيه للحج خمس نجوم، ومن 94 إلى 90 ألف جنيه حج سياحى أربعة نجوم، والمستوى الاقتصادى من 62 إلى 53 ألف جنيه، والحج البرى من 63 إلى 55 ألف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرعة الحج السياحى تبشر 36 ألف مواطن بـ"الفريضة".. 3 أسباب ترفع إقبال المواطنين على حج الشركات.. جودة الخدمات ومتوسط الأسعار والرقابة...ووزارة السياحة تبدأ معاينات السكن وأتوبيسات البرى

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

33 %زيادة فى إقبال المواطنين على المستوى الاقتصادى للحج السياحى

الحج السياحى

وزارة السياحة

موسم الحج

قرعة الحج السياحى

جدية الحجز




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة