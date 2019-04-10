"رجال الأعمال": لأول مرة عقد مؤتمر هولندا - أفريقيا بمصر العام المقبل

كتب هانى الحوتى

كشف شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة أفريقيا بالجمعية، عن موافقة القائمين على أعمال مؤتمر هولندا-أفريقيا، على عقد النسخة المقبلة منه فى مصر، وذلك بعد مقترح الجمعية بعقد نسخة من المؤتمر عام فى دولة أفريقيا والثانية فى هولندا، مضيفا أنه بموافقة المؤتمر ستكون مصر أول دولة تشهد عقد المؤتمر خارج هولندا.

وأضاف الجبلى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وفد الجمعية عرض عدد من الفرص الاستثمارية بمصر خلال مشاركته بمؤتمر هولندا-أفريقيا 2019، مضيفا أن أبرز الفرص الاستثمارية التى عرضت مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عرض خطط الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من حوافز.

يشارك وفد من رجال الأعمال المصريين، فى أعمال مؤتمر هولندا- أفريقيا 2019، فى نسخته الثالثة والذى يعقد بمدينة روتردام الهولندية يومى 8، 9 ابريل الجارى ، وذلك بحضور أكثر من 600 شخصية أفريقية وأوروبية وعالمية ممثلين عن الشركات والجهات الحكومية ومؤسسات الائتمان والبنوك والجهات المانحة من كافة الدول الأفريقية وهولندا وألمانيا والنمسا.

ويضم الوفد المصرى 6 من كبار رجال الأعمال وهم شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، نيفين عبد الخالق، يسرى الشرقاوى، مختار أبو باشا، محمد سعيد أعضاء بالجمعية، شريف مجدى الجبلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.