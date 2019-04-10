رئيس وزراء بلجيكا: تأجيل "بريكست" ممكن بشرط ضمان حسن سير المؤسسات الأوروبية

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، إن منح بريطانياً تأجيلاً إضافياً لعملية انسحابها من الاتحاد الأوروبى (بريكست) أمر ممكن فى حالة وجود معطيات كافية تضمن حسن سير المؤسسات الأوروبية.

وجاءت تصريحات ميشيل بعد محادثات هاتفية أجراها مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، التى تعتزم طلب تأجيل إضافى لبريكست من نظرائها فى دول الاتحاد الـ27، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البلجيكى قد وصف محادثته مع ماى بـ"البناءة"، إلا أنه عبر عن قلقه من أن يؤدى أى تمديد إضافى إلى إطالة أمد الشكوك وتهديد وحدة السوق المشتركة.

وكانت ماى طلبت تأجيل بريكست حتى نهاية شهر يونيو القادم، متعهدة بتنظيم انتخابات برلمانية أوروبية فى بلادها، مما أثار خلافاً وجدلاً بين الأوروبيين، وبشكل خاص بعد أن ناشد رئيس الاتحاد دونالد توسك زعماء الدول منح بريطانياً ما سماه تأجيلاً مرناً لمدة عام.