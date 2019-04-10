video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بلجيكا: تأجيل "بريكست" ممكن بشرط ضمان حسن سير المؤسسات الأوروبية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:15 م
رئيس وزراء بلجيكا: تأجيل "بريكست" ممكن بشرط ضمان حسن سير المؤسسات الأوروبية رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، إن منح بريطانياً تأجيلاً إضافياً لعملية انسحابها من الاتحاد الأوروبى (بريكست) أمر ممكن فى حالة وجود معطيات كافية تضمن حسن سير المؤسسات الأوروبية.

وجاءت تصريحات ميشيل بعد محادثات هاتفية أجراها مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، التى تعتزم طلب تأجيل إضافى لبريكست من نظرائها فى دول الاتحاد الـ27، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البلجيكى قد وصف محادثته مع ماى بـ"البناءة"، إلا أنه عبر عن قلقه من أن يؤدى أى تمديد إضافى إلى إطالة أمد الشكوك وتهديد وحدة السوق المشتركة.

وكانت ماى طلبت تأجيل بريكست حتى نهاية شهر يونيو القادم، متعهدة بتنظيم انتخابات برلمانية أوروبية فى بلادها، مما أثار خلافاً وجدلاً بين الأوروبيين، وبشكل خاص بعد أن ناشد رئيس الاتحاد دونالد توسك زعماء الدول منح بريطانياً ما سماه تأجيلاً مرناً لمدة عام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التايمز: رئيس المجلس الأوروبى حذر ماكرون من إذلال تيريزا ماى بسبب البريكست

تريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

ماكرون: طلب بريطانيا بتمديد موعد البريكست سابقا لأوانه

بلجيكا

بريطانيا

البريكست

الاتحاد الاوروبى

رئيس الوزراء البلجيكى




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة