أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" رغبة بلاده في توسيع حجم التجارة مع الجانب الكرواتي، وتوسيع تصدير المنتجات ذات الخصائص الكرواتية التي تناسب احتياجات الأسواق الصينية، وتشجيع المؤسسات الصينية على استثماراتها ومشاركتها في بناء الموانيء والسكك الحديدية في كرواتيا.
وقال تشيانغ - في تصريح خلال لقائه نظيره الكرواتي أندريا بلينكوفيتشي في العاصمة (زغرب) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إن الصداقة التقليدية بين البلدين قديمة، وتتطور بشكل صحي ومستمر ومستقر إلى الأمام منذ إقامة العلاقات الثنائية بين الجانبين، معربا عن أمل الصين في تعزيز التعاون المتبادل المنفعة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة، من أجل دفع التعاون بينهما إلى مستوى جديد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الكرواتي "أندريا بلينكوفيتشي" إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه سيدعم بناء "الحزام والطريق"، لخدمة شعبي البلدين.
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