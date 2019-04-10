وقال تشيانغ - في تصريح خلال لقائه نظيره الكرواتي أندريا بلينكوفيتشي في العاصمة (زغرب) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إن الصداقة التقليدية بين البلدين قديمة، وتتطور بشكل صحي ومستمر ومستقر إلى الأمام منذ إقامة العلاقات الثنائية بين الجانبين، معربا عن أمل الصين في تعزيز التعاون المتبادل المنفعة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة، من أجل دفع التعاون بينهما إلى مستوى جديد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكرواتي "أندريا بلينكوفيتشي" إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه سيدعم بناء "الحزام والطريق"، لخدمة شعبي البلدين.