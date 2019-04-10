رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة على هامش زيارته للمحافظة التي تفقد خلالها عددا من المشروعات.

وكان رئيس الوزراء قد حرص خلال زيارته للمحافظة علي زيارة جامعة دمنهور، وتفقد المباني والمنشآت الجديدة الجاري إنشاؤها في كليتي الهندسة والورش، ورياض الأطفال.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس جامعة دمنهور إلى شرح مفصل حول المشروعات الإنشائية بالجامعة، والتي ضمت مبنى إدارة الجامعة، ومبنى كلية الهندسة والورش الذي يقام على مساحة 4200 م2، ويتكون من دور أرضي وثمانية أدوار علوية، وينقسم المبنى إلى 5 فواصل، ويضم المبنى ورشا للنجارة والبرادة وتشكيل المعادن، وستة مدرجات سعة المدرج الواحد 350 طالبا، كما يضم معمل هيدروليكا، ومعمل فلزات، ومجموعة من معامل الكيمياء والحاسب الآلي والطباعة والتبريد والتكييف ومعمل نظم التحكم، فضلاً عن معامل خرسانة وتخطيط ومحولات وتيار متردد وطاقة متجددة وتحريك ومعالجات ومعمل الاستدامة وأسس الهندسة الكهربائية.