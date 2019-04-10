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رئيس الوزراء يصل البحيرة لمتابعة المشروعات القومية..ويبدأ جولته بنادى رشيد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:38 ص
رئيس الوزراء يصل البحيرة لمتابعة المشروعات القومية..ويبدأ جولته بنادى رشيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة البحيرة، في جولة تفقدية تستهدف متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها في كافة القطاعات بالمحافظة.
 
واستهل رئيس الوزراء جولته بزيارة نادي رشيد الرياضي، يرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وهشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من الوزراء. 
 
ويشمل برنامج الزيارة تفقد عدد من المشروعات الإنشائية بمدينتي دمنهور ورشيد، والمنشآت الجديدة بالمجمع النظرى بالأبعادية في جامعة دمنهور، والمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية".
 
كما يتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء أيضا تفقد أعمال تطوير مدينة رشيد الأثرية تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأعمال بإنشاء أول ميناء للصيد بمدينة رشيد بتكلفة استثمارية تصل إلى نصف مليار جنيه.
 
كما سيتفقد الدكتور مصطفى مدبولي موقع إنشاء مدينة رشيد الجديدة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموافقة على إنشائها على غرار مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
 
 
 
 

 


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