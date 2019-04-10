رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدينة رشيد الجديدة

كتبت هند مختار

خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية، والإسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، والمحافظة؛ لتطوير وتنمية منطقة المثلث الذهبي بمدينة رشيد والتي تبلغ مساحتها نحو 333 فداناً، وكذا المنطقة الساحلية التي تقع على ساحل البحر المتوسط بمساحة تبلغ 2750 فدانا بنطاق المدينة، وذلك عن طريق نقل الولاية على قطعة الأرض لصالح الهيئة لتتولى تطويرها واستغلالها، مقابل حصول المحافظة على نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية من أراضٍ وعقارات في التجمع العمراني الجديد " مدينة رشيد الجديدة".

يأتي توقيع هذا البروتوكول اتساقاً مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمالة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، ووقع البروتوكول اللواء هشام عبد العزيز آمنة، محافظ البحيرة، وعن هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور محاسب مازن حسن عبده، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بموجب هذا البروتوكول، تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وتنمية مدينة رشيد القائمة لصالح محافظة البحيرة، خصماً من حصة المحافظة من مشروع تنمية مدينة رشيد الجديدة، وفقاً لبرنامج زمني مُحدد، بالإضافة لتنمية وتطوير وتسويق قطعة الأرض المتفق عليها، فضلاً عن إعداد المخطط العام والتفصيلي الخاص بأرض المشروع، وتنفيذ كافة الإنشاءات التي يطلبها المشروع طبقاً للتصميمات التي سيتم اعتمادها، إلى جانب تصميم وتنفيذ شبكات الطرق والمرافق الداخلية لقطعة الأرض، واستصدار التراخيص وقرارات التخطيط والتقسيم، مع وضع البرنامج الزمني للتنفيذ وطبقا للرؤية التنموية أو دراسة السوق وأولوياته.