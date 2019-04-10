رئيس الوزراء يتفقد أعمال كليتى الهندسة ورياض الأطفال الإنشائية بجامعة دمنهور

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، على زيارة جامعة دمنهور، وتفقد المبانى والمنشآت الجديدة الجارى إنشاؤها فى كليتى الهندسة والورش، ورياض الأطفال.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس جامعة دمنهور إلى شرح مفصل حول المشروعات الإنشائية بالجامعة، والتى ضمت مبنى إدارة الجامعة، ومبنى كلية الهندسة والورش الذى يقام على مساحة 4200 م2، ويتكون من دور أرضى وثمانية أدوار علوية، وينقسم المبنى إلى 5 فواصل، ويضم المبنى ورشا للنجارة والبرادة وتشكيل المعادن، وستة مدرجات سعة المدرج الواحد 350 طالبا، كما يضم معمل هيدروليكا، ومعمل فلزات، ومجموعة من معامل الكيمياء والحاسب الآلى والطباعة والتبريد والتكييف ومعمل نظم التحكم، فضلًا عن معامل خرسانة وتخطيط ومحولات وتيار متردد وطاقة متجددة وتحريك ومعالجات ومعمل الاستدامة وأسس الهندسة الكهربائية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى المشروعات الإنشائية الجارى تنفيذها فى مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة، والذى يتكون من دور أرضى وثمانية أدوار علوية على مسطح 1500 م2، ويضم الدور الأول عددًا من الوحدات الخدمية مثل الصيدلية وغرف لخدمات المحول والتحكم ومواتير المياه، فضلًا عن وحدة الاستعلامات وشئون الطلاب، ويشتمل الدور الثانى على قاعة اجتماعات، ونادى فيديو، ونادى العلوم، ومعمل كمبيوتر، وعدد من القاعات الدراسية، ويضم المبنى أيضًا معمل صوتيات، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وصالة جيمانيزيوم، وقسم العلوم التربوية، وعددًا من القاعات الدراسية وعددًا من القاعات للفنون التشكيلية، ومكتبة إلكترونية، ومكتبة مركزية، ومدرج سعة 250 طالبا.

وذكر رئيس الجامعة أن المشروعات الإنشائية بالجامعة تشمل أيضًا إقامة مبنى المعامل المركزية على مساحة 1500 م2، وكلية التمريض على مساحة 700 م2، وإنشاء كلية طب الأسنان، ومستشفى جامعى ومبنى كلية الطب بالجامعة.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من المبانى التى يتم تنفيذها حاليا، لسرعة تشغيلها.