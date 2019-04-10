رئيس الوزراء عن ارتفاع أسعار السجاد بالحديقة المتحفية بالبحيرة: اللوائح تتغير

تفقد، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الحديقة المتحفية التى يوجد بها معرض السجاد اليدوى يرافقه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون أسعار البيع مناسبة للجمهور لاسيما بعد أن لاحظ ارتفاع ثمن السجاد داخل المعرض.
وحينما استفسر عن سبب ارتفاع سعر السجاد قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن هناك بعض القوانين واللوائح فرد عليه رئيس الوزراء، قائلا: "اللوائح دي تتغير".
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