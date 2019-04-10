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رئيس الوزراء: الانتهاء من مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التراثية خلال عام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:38 م
رئيس الوزراء: الانتهاء من مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التراثية خلال عام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن محافظة البحيرة مترامية الاطراف ويستغرق زيارتها وقتا طويلاً، مشيرا إلى أن جولته التفقدية تضمنت عددا من النقاط الأساسية.
 
وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أن مشروع إعادة إحياء مشروع مدينة رشيد التراثية يستهدف تطوير الكورنيش وميناء الصيد خلال فترة أقل من عام. 
 
وأشار مدبولى إلى أنه تفقد أيضا مستشفى رشيد ومدارس كانت غير موجودة فى برنامج الزيارة مؤكدا أنه حريص على متابعة تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة. 
 
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التركيز خلال الزيارة على متابعة إنهاء عقود الأراضى الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى وموافاته بتقرير شهرى حول تقدم الأعمال مشيرا إلى أنه يتابع بصفة مستمرة ذلك.
 
 
وأوضح مدبولى أنه تطرق أيضا خلال الزيارة لتقييم كافة الأصول المملوكة للدولة المؤجرة بأسعار زهيدة غير مناسبة، مشيرا إلى أنه مع تحديات الموازنة هناك تأكيد على تعظيم الاستفادة من كافة موارد المحافظات تأكيدا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


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