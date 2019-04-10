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رئيس البرلمان داعيا المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات: واجب وطنى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:00 م
رئيس البرلمان داعيا المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات: واجب وطنى مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى تصوير – حازم عبد الصمد وخالد مشعل فيديو : هشام عبد الجليل ومنه الله حمدى - تصوير خالد مشعل
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى، داعياً كافة المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليمنح رأيه فيها، قائلاً:"المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى بعض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

 

وقال عبد العال، إن الدستور المصرى أكد أن المشاركة فى الانتخابات والاستفتاء واجب وطني يسعي إليه كل مواطن حريص علي صالح بلادة.

 

وأضاف عبد العال، أنه علي الجميع الخروج للمشاركة فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وأن يُدلي برأيه سواء كان بالموافقة من عدمها، لكن الأهم أن يخرج للاستفتاء.

 

وأشار عبد العال، في محض حديثة إلي أنه كان حريص كل الحرص علي الاستماع للجميع ولكافة الأراء دون مقاطعة، حتي يستطيع النواب وخلفهم المواطنون في تكون قناعاتهم بشأن التعديلات الدستورية.

 

جدير بالذكر، أن المادة (87) من الدستور الحالي تنص علي : مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

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