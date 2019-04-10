عبر الرئيس الإماراتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة (الشيخ زويد) ، والذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.