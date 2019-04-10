حبس مستأجر قاعة أفراح نادى غزل دمياط لعرضه رشوة 60 ألف جنيه على أحد الموظفين

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت قوات الأمن من ضبط رجل أعمال مستأجر قاعة الأفراح الخاصة بنادى غزل دمياط، لعرضه رشوة على موظف بالشئون القانونية بمصنع غزل دمياط.

وبإجراء التحريات تبين أن الرشوة جاءت مقابل طلب المتهم "م. ر" من الموظف محمد أبو العنين بالشئون القانونية بتسهيل إجراءات تجديد التعاقد والتغاضى عن مساحات إضافية غير مدرجة بالعقد السابق مقابل 60 ألف جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضايا.

كما تجرى التحقيقات مع 6 مسئولين بشركة غزل دمياط، لتواطؤهم مع مستأجر القاعة خلال فترة التعاقد السابق.