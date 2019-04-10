حبس عاطلين وفتاة بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحبس عاطلين وفتاة بتهمة قتل سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، عاطلان ومعهما فتاة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، ولكن المجنى عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذى تسبب فى هروب الركاب، حيث قام المتهمون بتمزيق جسده بالمطاوى وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت.