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حبس عاطلين بحوزتهما 13 لفافة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:37 م
حبس عاطلين بحوزتهما 13 لفافة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قرر مهاب عادل وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين ضبطا وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، 8 قطع حشيش وفرد خرطوش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "نبوى .م.م"، و "وائل .ع.ع" وبحوزتهما 13 لفافة هيروين،8 قطع حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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ضبط عاطلين بحوزتهما 13 لفافة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

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