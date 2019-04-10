جوجل ترفع سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في إلى 49.99 دولار

رويترز

رفعت شركة جوجل اليوم، الأربعاء، سعر الاشتراك الشهرى، لخدمتها للبث التلفزيونى على يوتيوب (يوتيوب تى.فى)، بنسبة 25 % إلى 49.99 دولار، وأعلنت عن إضافة قنوات مثل ديسكفرى، وأنيمال بلانيت وتى.إل.سى.

وهذه هى الزيادة الثانية فى السعر فى حوالى 14 شهرا، وتأتى بينما توسع يوتيوب، عروضها لتحسين قدرتها على المنافسة أمام عدد متزايد من ا لخدمات .

وكانت جوجل قد رفعت سعر الاشتراك فى خدمة يوتيوب تي.في من 35 دولارا إلى 40 دولارا في فبراير من العام الماضى.

وستضيف خدمة يوتيوب تي.في ثماني قنوات جديدة من بينها قناة ترافل وإتش.جي.تي.في وفوود نتوورك ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70.

وقالت جوجل فى تدوينة إن السعر الجديد يسرى من العاشر من أبريل، للمشتركين الجدد، فى حين أن الرسوم المعدلة للمشتركين الحاليين سيبدأ سريانها بعد الثالث عشر من مايو.. وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.