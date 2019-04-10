جمعية عمومية لـ"المنشآت السياحية" لمناقشة لائحتى الغرفة.. الأربعاء المقبل

كتبت آمال رسلان

تعقد غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، يوم الأربعاء المقبل، جمعية عمومية غير عادية، بمقر الغرفة بالدقى، للمناقشة والتصديق على التعديلات الجديدة فى اللائحتين الداخلية والمالية للغرفة.

وقال المصرى، إن الجمعية العمومية الطارئة للغرفة، ستعقد فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، فإذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيلها لمدة ساعة، لتعقد فى الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويصبح الانعقاد صحيحاً بأى عدد من الحاضرين ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وأضاف المصرى، أن الحضور والمشاركة فى الجمعية العمومية وحق التصويت يقتصر فقط على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة والمعتمد من وزارة السياحة، مشيراً إلى أنه يجب إخطار الوزارة باسم الممثل القانونى للمنشأة، وأن كل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة لها صوت واحد معبر عن عضويتها، مهما بلغ حجم أعمالها كبر أو صغر ويرجع فى ذلك إلى سجلات العضوية بالغرفة وسداد الاشتراكات حتى العام الحالى 2019، كما أنه غير مسموح بالتوكيلات أو تفويضات الإنابة .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الجهاز الإدارى بالغرفة قام بإخطار المنشآت الأعضاء بالغرفة، بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم إرفاق اللائحتين سوء الداخلية أو المالية لمراجعتها قبل موعد الجمعية، وإبداء الملاحظات، كما وفرت - الغرفة - نسخ منها على أسطوانات مدمجة C.Dتتضمن جميع مواد اللائحتين لمن يرغب فى الحصول عليها من خلال خطاب معتمد من المنشآة.