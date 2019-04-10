video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"تويتر" يعاقب ترامب على انتهاك سياساته ويحذف فيديو يخالف حقوق الملكية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:43 م
"تويتر" يعاقب ترامب على انتهاك سياساته ويحذف فيديو يخالف حقوق الملكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب بلال رمضان
إضافة تعليق

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعتقد أن كونه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سيجعله يحظى بمعاملة خاصة على منصات التواصل الاجتماعى، إلا أن ما حدث معه بالأمس، يعد درسا قاسيا لن ينساه.

 

ما حدث أن دونالد ترامب، قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يتضمن الموسيقى التصويرية لفيلم The Dark Knight، وهو من إنتاج شركة Warner Bros ، وبدا أن ترامب قام بنشر هذا الفيديو الذى يستخدم الموسيقى التصويرية للفيلم، فى حملته لإعادة انتخابه فى عام 2020.

 

تغريدة ترامب على تويتر
تغريدة ترامب على تويتر

 

وبعد مضى ساعات، من مشاهدة الفيديو، الذى تجاوز حاجز المليون مشاهدة، حسبما ذكر موقع buzzfeednews فإن شركة Warner Bros قامت بإرسال بيان إلى موقع التغريدات "تويتر" عبرت فيه عن عدم موافقتها فى نشر هذا الفيديو، لأن الرئيس الأمريكى لم يحصل على ترخيص بذلك، وبالتالى فهو ينتهك حقوق الملكية للشركة.

 

 

تويتر يحذف فيديو نشره ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
تويتر يحذف فيديو نشره ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

 

وبعد ساعات، قام موقع التغريدات "تويتر" بحذف الفيديو من حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية (1)
تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

 

تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية (2)
تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية 

 

وفى الفيديو الذى تم حذفه، وتستغرق مدته ما يقرب من دقيقتين، تظهر لقطات قصيرة للديمقراطيين البارزين، باراك أوباما، وهيلارى كلينتون، والكوميديين، روزى أودونيل، وآيمى شومر، كما يظهر الفيديو أيضا، عددا من الصور الفوتوغرافية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال العامين الأولين من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك لقاءاته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة إيرانية تستفز ترامب بصورة وعنوان "سنحول الخليج لمقبرة لجنودك"

كيف سينعكس قرار ترامب باعتبار الحرس الثورى منظمة إرهابية على الإخوان؟.. الجماعة تحالفت مع إيران بشكل خفى والقرار يضيق الخناق على أى تأثير لها بالمنطقة.. خبراء: التنظيم يخشى أى تغيير بالسياسة الأمريكية

نائبة وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى تقدم استقالتها للرئيس ترامب

السيسى لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية: مصر ستواصل جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.. مباحثاتى مع "ترامب" مثمرة.. وحريصون على التواصل مع المستثمرين

دونالد ترامب

توتير

Warner Bros

The Dark Knight

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة