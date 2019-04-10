"تويتر" يعاقب ترامب على انتهاك سياساته ويحذف فيديو يخالف حقوق الملكية

كتب بلال رمضان

يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اعتقد أن كونه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سيجعله يحظى بمعاملة خاصة على منصات التواصل الاجتماعى، إلا أن ما حدث معه بالأمس، يعد درسا قاسيا لن ينساه.

ما حدث أن دونالد ترامب، قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يتضمن الموسيقى التصويرية لفيلم The Dark Knight، وهو من إنتاج شركة Warner Bros ، وبدا أن ترامب قام بنشر هذا الفيديو الذى يستخدم الموسيقى التصويرية للفيلم، فى حملته لإعادة انتخابه فى عام 2020.



تغريدة ترامب على تويتر

وبعد مضى ساعات، من مشاهدة الفيديو، الذى تجاوز حاجز المليون مشاهدة، حسبما ذكر موقع buzzfeednews فإن شركة Warner Bros قامت بإرسال بيان إلى موقع التغريدات "تويتر" عبرت فيه عن عدم موافقتها فى نشر هذا الفيديو، لأن الرئيس الأمريكى لم يحصل على ترخيص بذلك، وبالتالى فهو ينتهك حقوق الملكية للشركة.



تويتر يحذف فيديو نشره ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

وبعد ساعات، قام موقع التغريدات "تويتر" بحذف الفيديو من حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية



تعليقات تنتقد ترامب لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

وفى الفيديو الذى تم حذفه، وتستغرق مدته ما يقرب من دقيقتين، تظهر لقطات قصيرة للديمقراطيين البارزين، باراك أوباما، وهيلارى كلينتون، والكوميديين، روزى أودونيل، وآيمى شومر، كما يظهر الفيديو أيضا، عددا من الصور الفوتوغرافية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال العامين الأولين من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك لقاءاته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.