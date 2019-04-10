تنمية التجارة الداخلية: طرح 10 فرص استثمارية خلال الربع الثانى من 2019

كتب إسلام سعيد

كشف إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثانى من العام الجاري، فى إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر قمة التجزئة اليوم الأربعاء، أن الجهاز يولى أهمية لتوفير فرص استثمارية سواء فى قطاع المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية فى توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطى حوالى 9 محافظات.

وأشار عشماوى إلى أن الجهاز يركز حاليا على جزء هام فى قطاع التجارة يتمثل فى "السجل التجاري" حيث يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين تحت مسمى "الرقم القومى للمنشأة الاقتصادية".

ولفت إلى أن قطاع التجارة يتمثل 17% من إجمالى الناتج المحلى فى حين أن الفرص المتاحة تجعل هناك إمكانية الوصول تلك النسبة لنحو 21% من إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة المقبلة.

وذكر عشماوى أن الجهاز يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التجارة سواء فى البنية التحتية أو سلاسل ومراكز التجزئة، مشيرا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة ساهمت العام الماضى بنسبة تصل لنحو 11%.

وأكد عشماوى أن السوق المصرى تعد سوقا واعدة فى ظل معدلات الزيادة السكانية التى تصل نسبتها لنحو 2.6% سنويا، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.3% خلال العام المالى السابق وتستهدف الحكومة وصولها لنحو 6%.

وتابع أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .

وقال إنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم خلال العام المالى الجارى والعام المالى المقبل إنشاء 4 أسواق الجملة بقطاع الخضر والفاكهة كأحد ادوات الدولة لضبط الأسواق ، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإنشاء 20 سوقا للجملة خلال الفترة المقبلة على مساحة متوسطة 20 فدان.