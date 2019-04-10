تنفيذ 27 حكم قضائي في حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 27 حكم قضائي، وضبط 8 مشتبه بهم، و5 بائعين متجولين، و2 خيال وجمال.

كماأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وشن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية أسفرت عن تحرير 98 قضية عدمالإعلان عن الأسعار، وعدمحمل شهادات صحية، وغش تجاري، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن ضبط عدد من المشتبه بهم، وتنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات خاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.