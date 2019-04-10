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الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:49 م
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تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:35 م
تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا، منها 875حكمًا جزئيا  و43 حكم مستأنف و278 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 112 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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