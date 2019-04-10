تعليم كفر الشيخ يشارك هيئة تعليم الكبار فى محو أمية 700 ألف شخص

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء ،مشاركة التربية والتعليم مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لمحو أمية 700 ألف شخص في 3 سنوات ،مع الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ،والمحاسب عزت سلامة ،مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ ،أن محو الأمية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم وجزء مكمل للعملية التعليمية ،لأن محو أمية ولى الأمر ورفع مستواه التعليمى ينعكس بالإيجاب نحو سعيه لتعليم أولاده ،مؤكداً على التنسيق بين مديري الإدارات بالتربية والتعليم ومديري الإدارات بهيئة تعليم الكبار لوضع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانين .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إن مديرية التربية والتعليم ومعلميها وطلابها وعمالها هم أحد الركائز الأساسية في إنجاح منظومة محو الأمية في المحافظة، بهدف تنمية وتقدم المجتمع وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة،وبناء الإنسان المصرى ضمن الإستراتيجية العامة للدولة وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ ،مع الدكتورة بثنية كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس ، كيل وزارة الشباب والرياضة ، مشروع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ،بشأن إعادة استخدام مراكز الشباب والرياضة بإمكانيتها سواء كان ملاعب أو مكتبات أو مراكز تكنولوجيا المعلومات للمدارس التي لا يوجد بها ملاعب ومراكز تكنولوجيا المعلومات، والعكس واستخدام الإمكانيات المتاحة لمراكز الشباب والرياضة في غير أوقات الدراسة ، كما تقوم مراكز الشباب والرياضة باستخدام ملاعب المدارس في غير أوقات الدراسة لرواد مراكز الشباب والرياضة ،بالتنسيق بين مدير المدرسة ومدير مركز الشباب والرياضة المعني ، بهدف تحقيق النفع العام للجانبين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ ،بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة ، لافتاً ان مشروع البروتوكول سيكون هو الأول بكفر الشيخ لخدمة أبناء المحافظة، وأن كفرالشيخ هي المحافظة الأولي التى تقوم بوضع وتطبيق هذا البرتوكول.

من ناحية أخرى شهدت مدرسة الشهيد السلام الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أعمال تقدير درجات الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي على التابلت، لأول مرة، تحت أشراف ومتابعة الدكتورة بثينة كشك ،وكيل الوزارة،وبحضور الدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام،وبلال عوض الموجه العام للغة العربية،وهالة النواصرة، مديرعام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وطارق عطا الله مدير عام توجيه التعليم الثانوي ، وسامح صديق، مدير مركز المعلومات .

قالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إنها تابعت لجنة تقدير درجات الصف الاول الثانوي من خلال أجهزة التابلت التي تسلمها المعلمون، مؤكدة أن اليوم الأربعاء، أول أعمال تقدير درجات طلاب الصف الاول الثانوي لمادة اللغة العربية بحضور 69 معلماً.

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة أعمال تقدير الدرجات للصف الاول الثانوي ،مؤكدة أن هناك لجنة أخرى من التطوير التكنولوجي متواجد بمقر لجنة التصحيح بمدرسة شهيد السلام الثانوي،وأنها على تواصل مع الغرفة الرئيسية بالقاهرة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وأن أعمال تقدير الدرجات مستمر للساعة الثامنة مساء .