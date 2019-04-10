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تعرف على مصير قاتل إمام "مسجد الهرم" فى حالة ثبوت معاناته من مرض نفسى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:33 ص
تعرف على مصير قاتل إمام "مسجد الهرم" فى حالة ثبوت معاناته من مرض نفسى خطيب مسجد الهرم المقتول
كتب ـ أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مقتل خطيب "زاوية الرحمة" بمنطقة الهرم، على يد عاطل، أثناء تأديته شعائر صلاة الجمعة الماضية، وقررت النيابة عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على قواه العقلية.

ويقول ممدوح عبد الجواد الخبير القانونى، إن المتهم الذى يثبت معاناته من مرض نفسى أو عقلى مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، لأن شرط أركان الجريمة العلم والإرادة الحرة المنفردة، بمعنى أن يكون المتهم مدرك وواعى لما يفعله أثناء ارتكابه الجريمة، وهو غير متوفر بالنسبة للمرضى العقليين، الذين يتصرفون تصرفات غير واعية أو عاقلة.

وتابع "عبد الجواد"، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة ثبوت، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه فى نظر القانون غير مجرم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تطبق العقوبة على المتهم المريض النفسى، إذا ثبت أنه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وأصيب بالمرض العقلى عقب ارتكابها، وهنا توقع عليه عقب تماثله للشفاء.

وأكد "عبد الجواد"، أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.

 


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