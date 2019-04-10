تعرف على كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية × 5 خطوات

يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية استخراج بدل فاقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و"اليوم السابع" توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج البدل فاقد للشهادة العسكرية فى 5 خطوات.
1- تحرير محضر فقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية بالقسم التابع له.
2- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية مع المحضر لمكتب التجنيد بالقسم التابع له.
3- ختم من قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها.
4- صورة الرقم القومى
5- تقديم الأوراق المذكورة للسجلات العسكرية بمنطقة التجنيد التابع لها.
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