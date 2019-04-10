تعرف على كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية × 5 خطوات

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية استخراج بدل فاقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و"اليوم السابع" توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج البدل فاقد للشهادة العسكرية فى 5 خطوات.

1- تحرير محضر فقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية بالقسم التابع له.

2- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية مع المحضر لمكتب التجنيد بالقسم التابع له.

3- ختم من قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها.

4- صورة الرقم القومى

5- تقديم الأوراق المذكورة للسجلات العسكرية بمنطقة التجنيد التابع لها.