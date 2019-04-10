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تعرف على كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية × 5 خطوات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:00 ص
تعرف على كيفية استخراج بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية × 5 خطوات محكمه،ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية استخراج بدل فاقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و"اليوم السابع" توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج البدل فاقد للشهادة العسكرية فى 5 خطوات. 

1-  تحرير محضر فقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية بالقسم التابع له.

2- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية مع المحضر لمكتب التجنيد بالقسم التابع له.

3- ختم من قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها.

4- صورة الرقم القومى

5- تقديم الأوراق المذكورة للسجلات العسكرية بمنطقة التجنيد التابع لها.


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