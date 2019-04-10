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تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:35 م
تشكيل لجنة لصياغة التعديلات الدستورية برئاسة على عبد العال اللجنة التشريعية
نور على
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وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها  اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة  مشروع تقرير اللجنة التشرعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها يوم الاحد على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية .

ويرأس لجنة الصياغة الدكتور على عبد العال وتضم فى عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة والنائب ايهاب الطماوى امين السر .

جاء ذلك خلال اجتماع الثانى للجنة التشريعية اليوم والمخصص للمداولة حول مقترح التعديلات الدستورية  .

وكان الدكتور على عبد العال اعلن فى الاجتماع ان المجلس سيناقش  خلال الجلسة العامة يومى الثلاثاء والاربعاء .

 


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