video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والعقارات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:47 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والعقارات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسرا عدد 9.11 نقطة ليصل إلى مستوى 2792.85 نقطة.
 
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 67.8 مليون سهم محققة ما قيمته 59.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 870 صفقة لـ29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 8 أسهم.
 
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%،  فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.36%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 2.68%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.92%، ثم مصرف عجمان بنسبة 3.59%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والاستثمار

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين والاستثمار

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والعقارات

بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات الأسبوع.. سوق الأسهم السعودية بأعلى مستوى منذ 45 شهرا.. صعود بورصة دبى بدعم قطاعى البنوك والاستثمار.. التأمين يدفع البحرين للمنطقة الخضراء.. وتعطل الكويت لذكرى الإسراء والمعراج

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة