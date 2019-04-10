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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:57 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بورصة السعودية
كتب- هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسرا عدد 22.28 نقطة ليصل إلى مستوى 9025.30 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.25% رابحا عدد 8.85 نقطة ليصل إلى مستوى 3579.17 نقطة.
 
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 25. مليون سهم بقيمة 653 مليون ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 78 شركة. 
 
 
وتراجعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%،  تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.12%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة الصناديق العقارية بنسبة 0.04%.
 
 

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