video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:26 ص
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين؟ كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 14 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

سفن حاويات

سفن على الارصفة




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة