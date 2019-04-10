تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 27 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين؟ كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.