video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 4028 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:11 ص
تحرير 4028 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4028 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 79 مخالفة تجاوز سرعات و1479 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 52 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى"موقف عشوائى"، وتم حجز 15 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و43 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 55 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة