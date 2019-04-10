تجديد حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخر صاحب شركة أبحاث، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة طلب وتقديم رشوة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخر أثناء تسليمه رشوة مالية، 53 ألف جنيه مقابل تسهيل أعمال من الآخر، على أحد المقاهى بمنطقة المعادى، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم تقاضى رشوة، والتربح الوظيفى.

كما أرسلت النيابة ، التسجيلات الصوتية الخاصة برشوة مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى خبراء في الهيئة الوطنية للإعلام، لإعداد تقرير حول بصمة الصوت ومطابقتها مع المتهمين.